Vetrina presa a mazzate in viale Lazio, suona l'allarme: ladri fuggono a mani vuote

Ancora una volta un'attività commerciale finisce nel mirino dei ladri che prendono a mazzate le vetrine. Questa volta a subire l'assalto è stato il negozio di abbigliamento Plo Plì che si trova all'angolo tra viale Lazio e via Aquileia. Un modus operandi già visto più volte nelle ultime settimane - prima le pietrate contro una vetrina della Rinascente, poi i raid ai danni di via Roma 261 (ex Navigare) e della gioielleria Cipolla - e che porta a pensare all'esistenza di una banda specializzata in questo genere di colpi.

La vetrata dell'ingresso dell'attività commerciale è stata colpita ripetutamente a partire dalle 3.30 della notte. Il rumore ha però attirato l'attenzione dei residenti della zona che hanno lanciato l'allarme. Sentendo le urla di un uomo, che probabilmente li aveva visti entrare in azione, i ladri sono fuggiti senza riuscire a rubare nulla. Pochi minuti dopo sono intervenute le forze dell'ordine per constatare quanto accaduto e avviare le indagini. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a poco meno di 2 mila euro.