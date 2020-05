VIDEO | Brancaccio, vandalizzata la scuola Pertini: "Rubati pc e divelte le porte, non erano ragazzini..."

Il furto nel plesso di via Pecori Giraldi. Hanno lasciato bottiglie, cacciaviti e il piede di porco che hanno usato per entrare. La preside, in lacrime, racconta che è stata portata via tutta la strumentazione tecnologica ma non è ancora possibile quantificare il danno. Ieri aveva scritto un post su Facebook sul 41bis: "Forse una coincidenza, non lo so, ma questa è la mia opinione". Da chiarire però quando sia accaduto visto che nessuno entrava a scuola da 6 giorni