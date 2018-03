Entra in una scuola, ruba i pc e si scola una lattina davanti alle telecamere

Entra a scuola, ruba quattro computer e un monitor, spacca il vetro di un distributore automatico e si scola una lattina di bibita gassata davanti alle telecamere prima di andar via. Si può riassumere così la scorribanda di un giovane che stanotte si è introdotto all’istituto Einaudi Pareto di via Brigata Verona dopo aver scassinato una finestra. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione Resuttana Colli.

Ad accorgersi dell’accaduto, stamattina, sono stati i collaboratori scolastici che hanno immediatamente avvisato la dirigente. Poi l’intervento dei militari che hanno chiesto di acquisire le immagini delle telecamere che avrebbero immortalato tutte le fasi dell’irruzione. Data la disinvoltura con la quale il ladro si è mosso all’interno della scuola, non è da escludere che possa trattarsi di un ex alunno.

Il giovane, dopo aver fatto il pieno di bevande e merendine messe in vendita con il distributore automatico, è scappato via. I militari, grazie alle immagini video, potrebbero presto risalire al responsabile che non si sarebbe scomposto per la presenza delle telecamere. Da quantificare i danni provocati all'istituto scolastico che si aggirerebbero intorno ai duemila euro.

Gallery