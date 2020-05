Vandali ancora in azione nelle scuole: raid negli asili Papavero e Rallo

Prima la scuola Serpotta al Borgo, poi la Falcone allo Zen e la Pertini allo Sperone, adesso gli asili Papavero a Borgo Nuovo e Rallo, zona Don Orione. Si allunga l'elenco delle strutture comunali "visitate" dai vandali approfittando della chiusura forzata per l'epidemia sanitaria.

Ignoti si sono introdotti nei locali de "Il Papavero" di via Acireale, portando via materiale didattico e non. Al Rallo invece i lucchetti sono stati bloccati con la colla.

"Ancora una volta - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano - dobbiamo registrare atti di vandalismo e furti perpetrati a danno di asili nido comunali. Siamo ancora una volta di fronte ad attacchi vili e delinquenziali a carico di luoghi e spazi realizzati per garantire il diritto alla crescita e al benessere dei più piccoli, mentre si progetta la condivisione di spazi esterni dei nidi, dei loro giardini, proprio nella logica del bene comune da aprire alle bambine e bambini per utilizzarlo come spazio pubblico del quartiere".

Pochi giorni fa, un danneggiamento era stato commesso contro il Peter Pan, al Cep.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Neanche l'eccezionalità della pandemia - concludono Orlando e Marano - ha fermato vandali e delinquenti. Un asilo nido è un simbolo delle potenzialità dell'educazione alla cittadinanza, presupposto dei processi educativi fecondi per la nostra comunità. Derubare un servizio educativo è un atto contro tutti, anche contro i nostri figli e nipoti".