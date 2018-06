Termini, ladri nell'autoparco comunale: rubati gasolio e attrezzatura per la raccolta dei rifiuti

Ladri in azione la notte scorsa a Termini Imerese. I malviventi - al momento ancora ignoti - si sono intrufolati all'interno dell'autoparco comunale dove si trovano i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti ed hanno rubato il gasolio e tutto il materiale utilizzato dagli impiegati per la pulizia ordinaria e straordinaria della città.

A darne notizia - con un post su Facebook - è il sindaco Francesco Giunta: "Hanno rubato un po' di tutto: il tagliaerba con il quale stavamo cercando di restituire un po' di decoro alle vie della città, il soffiatore per rimuovere le foglie, ecc.. Il servizio di raccolta, nella giornata odierna, subirà un ritardo". Il luogo è video sorvegliato. Il primo cittadino si augura quindi che le immagini possano consentire presto di individuare gli autori del colpo.