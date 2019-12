VIDEO | L'assalto dei palermitani in una tabaccheria di Ribera: rubate 25 stecche di sigarette

Mercoledì scorso in due hanno fatto irruzione, poi la fuga in pullman verso Palermo e l'arresto ad opera dei carabinieri. Il colpo è stato immortalato dall’occhio elettronico delle telecamere a circuito chiuso. L'intera refurtiva - erano stati rubati anche 3.000 euro in contanti - è stata restituita