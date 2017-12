Tenta colpo da 30 mila euro al supermercato: palermitano arrestato insieme al figlio

Ha tentato il colpo la notte di Natale ma è stato fermato. Un palermitano - considerato dalla polizia "ladro professionista" - è stato arrestato a Ragusa. Si tratta di Gaetano Maggio, 61 anni, finito in manette per furto aggravato insieme al figlio Alfonso, 28 anni. I due avevano provato già la notte della vigilia a saccheggiare l'Ard Discount, così i titolari del grosso supermercato hanno avvisato i poliziotti della Squadra Mobile che 24 ore dopo li ha aspettati e colti in flagranza. I due in casa avevano un laboratorio per falsificare chiavi per casseforti. Rinvenute anche micro-videocamere probabilmente utilizzate per filmare l’inserimento dei codici di sblocco da parte della vigilanza privata.

Notevoli le somme custodite all’interno delle casse continue dei supermercati (circa 30 mila euro). "Nella notte tra il 25 ed il 26 intorno alle 5 è stata notata un’auto che stava effettuando un giro di perlustrazione del supermercato - dicono dalla polizia -. Dopo pochi secondi, hanno sorpreso Gaetano Maggio mentre si dirigeva verso la cassa. Il palermitano ha aperto il primo sportello, inserito la combinazione e poi ancora con un’altra chiave lo sportello della cassaforte. Quindi ha prelevato un sacchetto sigillato con il denaro all'interno e si è allontanato velocemente".

I poliziotti della Mobile nel frattempo avevano già circondato il ladro che è stato così bloccato. Un’altra pattuglia si è invece messa subito alla ricerca del figlio che aveva le funzioni di palo. "Gaetano Maggio - quando è stato fermato - aveva ancora nell’orecchie gli auricolari e dal telefono cellulare è stato possibile constatare come fosse al telefono con il figlio che doveva coprirgli le spalle", spiegano dalla Mobile.

Anche il figlio è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

La perquisizione effettuata ha permesso di acquisire ulteriori prove a carico dei due: entrambi possedevano guanti, materiale per il travisamento, mentre Getano Maggio era in possesso di due chiavi "adulterine". Una pattuglia si è poi recata nell'abitazione di padre e figlio, a San Giovanni Gemini. Qua è stato scoperto un vero e proprio laboratorio per la falsificazione o la creazione ex novo di chiavi adulterine e di alcune micro-videocamere, probabilmente utilizzate per filmare l’inserimento dei codici di sicurezza delle casseforti da parte degli addetti ai prelievi per conto di un’agenzia di vigilanza. "Padre e figlio hanno dimostrato di possedere una spiccata professionalità, astuzia e capacità criminale", hanno sottolineato dalla Mobile. I due sono stati portati in carcere in attesa di giudizio.





