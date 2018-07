Furto nella sede della Uil Scuola Sicilia, rubati due computer e alcune penne

Sono riusciti ad entrare nell’androne, hanno raggiunto il piano in cui si trova la sede della Uil Scuola Sicilia e dopo aver forzato la porta d’ingresso hanno portato via due computer e alcune penne. Furto nella notte negli uffici del sindacato di via Enrico Albanese. Ad accorgersi dell’accaduto i dipendenti che questa mattina hanno aperto la sede.

Dopo un primo sopralluogo nelle varie stanze hanno subito contattato la polizia che è intervenuta per ascoltare i presenti ed effettuare i rilievi. Il valore della refurtiva ammonterebbe ad alcune centinaia di euro, cui si aggiungono i danni della serratura rotta. Dal sindacato fanno sapere che all’interno dei pc non c'era nulla di importante e che non è stato rinvenuto alcun messaggio o bigliettino.