Furto da 15 mila euro al quartier generale di Manifesta, sospetti su tre giovani

Nonostante gli occhi di mezzo mondo siano puntati sulla biennale d’arte che accoglierà centinaia di artisti e mostre, sono riusciti a entrare nel quartier generale di Manifesta12 portando via computer, tv e altro per un valore totale di 15 mila euro. La polizia avrebbe individuato i tre giovani che si sarebbero resi protagonisti del furto messo a segno nella notte al teatro Garibaldi, in piazza Magione.

I tre, due ragazzini e un maggiorenne, avrebbero raggiunto il tetto per poi calarsi all’interno della sede della manifestazione d’arte internazionale. Poi avrebbero agito indisturbati, riuscendo a portare via due tv Samsung 55’’, quattro Macbook, due pc portatili, una bici, tre carte di credito e circa 3 mila euro in contanti. La posizione dei sospettati è al vaglio degli investigatori del commissariato Oreto.

L'episodio ha scombinato i piani dell'organizzazione. Oggi, infatti, negli uffici di piazza Magione non è stato possibile lavorare perchè gli agenti della Scientifica stavano effettuando i rilievi a caccia di impronte digitali e altre tracce biologiche. Decisivo l'apporto investigativo fornito dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona.