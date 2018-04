Malaspina, furto nella sede regionale della Cgil: rubati 15 computer

Furto nella sede regionale della Cgil Sicilia in via Bernabei: rubati quindici computer e due monitor. I ladri probabilmente sono entrati nella notte tra domenica e lunedì da una porta di servizio alle spalle dell’ingresso principale, al primo piano del condominio al civico 22. A chiamare la polizia ieri sono stati i dipendenti: hanno trovato la luce dei corridoi accesi e gli armadi sottosopra. Indagini in corso per scovare i responsabili del colpo.

Non è la prima volta che in una delle sedi del sindacato si verificano episodi del genere: nell'estate del 2016 ignoti hanno spaccato il vetro della porta a colpi di mazza, si sono introdotti nei locali in corso dei Mille 789, a Brancaccio, ed hanno portato via tre computer, una stampante e un cordless.