Furto in uno scuola, rubati i soldi per l'iscrizione dei bambini al torneo di scacchi

Hanno partecipato alle varie lezioni, hanno imparato come si muove ogni pezzo della scacchiera e come si fa un “arrocco corto”, ma adesso la partecipazione di oltre una dozzina di giovani studenti a un torneo di scacchi potrebbe essere a rischio. I ladri sono entrati stanotte nel plesso di largo Ercole, in zona Oreto, che fa parte dell’istituto comprensivo Maredolce e hanno portato via un bottino di 120 euro. Nonostante l’imprevisto il preside Nicola Pizzolato assicura: “Posso garantire - dice a PalermoToday - che troveremo un modo e permetteremo ai nostri ragazzi di partecipare”.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati forzando una delle finestre che si trovano lungo uno dei corridoio. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque a caccia di “oggetti preziosi” o altro. “Fortunatamente non sono riusciti a entrare nell’aula informatica perché è blindata. E' comunque molto spiacevole pensare che qualcuno abbia fatto irruzione e abbia rovistato nelle classi dei nostri studenti. Saranno di certo persone bisognose ma avremmo preferito che si fossero presentate qui di giorno e le avremmo aiutate, le nostre porte sono sempre aperte”.

Stamattina a scuola sono intervenuti i carabinieri e il personale della Scientifica che ha effettuato i rilievi. A denunciare l’accaduto è stato proprio il dirigente scolastico che non nasconde tutto il suo dispiacere. “E’ un atto vergognoso al di là del valore perché le nostre scuole hanno già tanti problemi sotto il profilo strutturale o in termini di dotazioni, ma sono presìdi fondamentali nei quartieri. E infatti mi spiace che i nostri ragazzi abbiano dovuto perdere un giorno di scuola e di socializzazione per questo problema”.

