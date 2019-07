Rubano il suo scooter ma agenti arrestano ladro, lui ringrazia: "Viva la polizia e Santa Rosalia"

Gli rubano lo scooter, lo ritrovano ed entra in caserma urlando: "Viva la polizia, viva Santa Rosalia". Si è concluso con l'arresto di un trentenne (P.A. le sue iniziali) il tentativo di furto che era stato messo a segno domenica notte in via Lincoln, di fronte alla sede del Giornale di Sicilia.

Il ladro è stato notato da una pattuglia di polizia che era impegnata in un servizio di controllo del territorio mentre era a bordo di uno scooter Honda Sh, appena rubato. Il complice, in sella a un secondo motorino utilizzato per spingere quello rubato, è riuscito a scappare. Gli agenti hanno recuperato anche una cesoia di 80 centimetri con la quale è stata tranciata la catena dello scooter.

Per il trentenne sono scattate le manette. Adesso gli agenti sono sulle tracce del complice riuscito a darsi alla fuga. Gli agenti hanno poi contattato il proprietario dello scooter per riconsegnargli il mezzo che era stato rubato e che sta ancora pagando. L'uomo si è presentato alla caserma Lungaro e ha ringraziato le forze dell'ordine urlando: "Viva la polizia, viva Santa Rosalia".