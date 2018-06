Via Imperatore Federico, sorpreso mentre sta rubando uno scooter: arrestato

Sorpreso dai carabinieri in via Imperatore Federico mentre stava cercando di rubare uno scooter. A finire in manette un uomo di 35 anni, Erasmo Pumo. I militari l'hanno beccato sul fatto, mentre armeggiava sul mezzo a due ruote di proprietà di una quarantenne. Lo scooter è stato restituito alla donna, mentre Pumo è stato giudicato con il rito direttissimo: per lui è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.