Bloccato da due extracomunitari mentre smonta uno scooter in via Galletti, arrestato

Ha tentato di rubare uno scooter in via Galletti, ma due extracomunitari lo hanno visto e bloccato. Poi hanno chiamato la polizia per segnalare il tentato furto. Non appena gli agenti del commissariato Brancaccio sono arrivati sul posto, il ladro è riuscito a divincolarsi ed è scappato. I poliziotti però lo hanno seguito e alla fine lo hanno preso. D.P., 24enne palermitano residente nel quartiere Brancaccio, è finito in arresto per tentata rapina.

Il malvivente infatti, per cercare di fuggire, avrebbe minacciato i due extracomunitari con un grosso cacciavite utilizzato poco prima per smontare lo scooter, un Honda Chiocciola. "Lo abbiamo sorpreso mentre armeggiava sul motociclo di un nostro amico e siamo intervenuti", hanno raccontato i due extracomunitari agli agenti.

Effettivamente la polizia ha trovato su un marciapiede, poco distante, un Honda Chiocciola parzialmente smontato e nelle sue immediate vicinanze alcune parti meccaniche del mezzo e arnesi da lavoro. Il 24enne ora si trova al Pagliarelli. In seguito all'arresto è stato perquisito: la polizia gli lo ha trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e per questo lo ha segnalato, come consumatore, alle autorità competenti.