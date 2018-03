Da Ciaculli allo Sperone per rubare scooter: sorpresi dalla polizia e arrestati

Furto aggravato in concorso: con questa accusa la polizia ha arrestato due ragazzi di Ciaculli. Si tratta di un ventiquattrenne (M.B. le iniziali) e e un diciottenne (I.D.O.). E' successo la scorsa notte in via Messina Marine, intorno alle 2. In azione i poliziotti appartenenti all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "Gli agenti - spiegano dalla questura - hanno notato all’altezza di fondo Baiamonte, nella zona dello Sperone, due giovani a bordo di due scooter: il primo, in sella a un'Honda SH spingeva l’altro che era invece su un Piaggio Beverly spento. I due ragazzi appena si sono accorti della volante hanno tentato di scappare a piedi, dividendosi verso due diverse direzioni".

A questo punto i poliziotti hanno immediatamente bloccato il diciottenne e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungere e fermare anche il 24enne. Dal successivo controllo sugli scooter gli agenti hanno constatato che il bloccasterzo del Piaggio Beverly era stato forzato e che il suo conducente, il ragazzo di 24 anni, oltretutto privo di patente, non era in possesso della chiave di accensione.

"I due palermitani - dicono dalla questira - non riuscendo a fornire spiegazioni plausibili in merito all’accaduto, incalzati dai poliziotti, hanno ammesso di aver rubato il Piaggio Beverly da fondo Baiamonte, pochi istanti prima l’arrivo della volante". L’Honda SH è stato sequestrato sia perché è stato utilizzato per commettere il furto, sia perché era privo di copertura assicurativa. Il Piaggio Beverly invece è stato riconsegnato al legittimo proprietario.