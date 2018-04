Zona viale Michelangelo, tenta di rubare in un ristorante: preso

Hanno notato dei movimenti sospetti e poi sono entrati in azione. Un giovane è stato arrestato dalla polizia dopo avere tentato di rubare all'interno di un ristorante nella zona di viale Michelangelo. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle quattro. In azione i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "La pattuglia che era in transito ha notato la porta di un ristorante spalancata - ricostruiscono dalla questura -. L’equipaggio si è insospettito, è entrato nel locale e ha sorpreso due giovani. Uno è stato subito bloccato, l’altro è riuscito a fuggire attraverso una recinzione e a fare perdere le tracce. Indagini in corso per individuarlo".