Brancaccio, beccati mentre "ripuliscono" un ristorante tentano la fuga sul cornicione: presi

Hanno tentato di svaligiare un ristorante, attualmente chiuso a Brancaccio, ma sono stati sorpresi dalla polizia e arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. In manette sono finiti due palermitani, D.L.I., 32enne, e L.M., 20enne. Gli agenti, dopo aver ricevuto la segnalazione di un possibile furto vicino via Ferruzza, la notte scorsa hanno raggiunto il posto, hanno scavalcato la recinzione perimetrale dell'immobile e notato che la porta d’ingresso era aperta. Sono entrati nel ristorante e sono saliti al primo piano, da dove provenivano dei rumori. Una volta raggiunta la cucina hanno visto i due malviventi: avevano in mano alcuni cassetti in acciaio.

A quel punto i due hanno gettato i cassetti per terra e tentato la fuga: sono scappati da una porta di emergenza e hanno raggiunto il cornicione dello stabile, ma qui sono stati raggiunti e bloccati, anche grazie all'intervento di altre pattuglie nel frattempo intervenute. I poliziotti, dopo avere identificato i due soggetti, hanno fatto un giro per il ristorante ed hanno trovato, vicino all’ingresso, la merce rubata: numerosi cassetti da cucina professionale in acciaio erano stati accatastati insieme a posateria di vario tipo.

Poi hanno controllato i cellulari dei due palermitani ed hanno scoperto l'esistenza di un complice: i tre si sono scambiati diversi messaggi per stabilire il luogo dove incontrarsi e concordare il furgone da utilizzare per caricare la merce rubata. La polizia indaga per risalire all’identità del terzo complice.