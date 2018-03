Brancaccio, saccheggiano ristorante e si nascondono in cucina: arrestati

Vengono sorpresi a saccheggiare un ristorante a Brancaccio e finiscono in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. E' successo la scorsa notte in via Ferruzza. Decisivo l'intervento dell'equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in servizio di controllo del territorio. A essere arrestati sono stati tre palermitani: V.S., di 30 anni, F.S. (25) e M.D.C. (19). Sono tutti del quartiere Brancaccio.

La polizia è intervenuta sul posto dopo che qualcuno aveva segnalato la presenza sospetta della banda di ladri. "Gli agenti - dicono dalla questura - hanno subito notato in lontananza quattro persone che scappavano da un’attività di ristorazione, facendo poi perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona". Subito dopo altri poliziotti hanno effettuato un accurato sopralluogo all’interno dei locali della struttura. I tre erano entrati sfruttando un varco dopo aver tagliato una grata di ferro.

"E dopo un controllo certosino - spiegano dalla polizia - gli agenti hanno individuato i tre ladri all’interno della struttura: si erano nascosti dentro un vano delle cucine, al piano terra. Nei pressi della grata in ferro da cui i palermitani erano riusciti ad accedere, era stata accatastata diversa merce (cassetti in acciaio, un televisore, un frigorifero ed altro) già pronta per essere portata via". I poliziotti hanno inoltre trovato un piccone e un rudimentale scalpello, utilizzati dai ladri per scardinare la porta e forzare la grata. Alla luce di quanto accertato i tre sono stati tratti in arresto e portati nelle camere di sicurezza della questura.

Proprio una decina di giorni fa a Brancaccio due palermitani erano stati sorpresi e arrestati mentre "ripulivano" lo stesso ristorante: in quel caso furono bloccati dopo aver tentato la fuga sul cornicione.