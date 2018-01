"Rubavano rifiuti smaltiti nelle isole ecologiche": denunciati 7 operatori Rap

Avrebbero autorizzato un rigattiere a ritirare rottami di ferro, plastica o legno che venivano consegnati dai cittadini nelle isole ecologiche messe a disposizione dalla Rap. Con questa accusa, sette operatori dell'azienda di igiene urbana sono stati denunciati dalla polizia municipale con l'accusa di furto aggravato e continuato in concorso tra loro.

"Dopo un anno di osservazione e appostamenti - si legge in una nota - è emerso che gli operatori si appropriavano di quanto conferito dai cittadini presso le isole ecologiche (ingombranti, mobili, rifiuti elettrici, elettrodomestici dismessi ndr), allo scopo di rivenderli direttamente oppure favorire un raccoglitore 'amico'".

Un duplice danno per la Rap: sul fronte penale come reato e sul fronte dell'immagine perchè "appare minore della realtà il quantitativo di ingombranti smaltiti in modo lecito e corretto abbassando la percentuale ufficiale di raccolta differenziata".

L'azienda ha reso noto di "avere avviato le proprie procedure interne di verifica per l'adozione di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal contratto e ricorda che per tutti i rifiuti ingombranti è disponibile il servizio di ritiro gratuito a domicilio, che può essere richiesto tramite il numero verde 800.237713 o tramite la app disponibile per Android e iOS e che le 'Isole ecologiche' sono calendarizzate in tutte le circoscrizioni".

Il sindaco ha espresso il suo apprezzamento "tanto per il lavoro svolto dalla polizia municipale per il controllo e la repressione di comportamenti che danneggiano l'azienda e tutta la comuntià, quanto per l'impegno della Rap per offrire ai cittadini sempre più diffusi strumenti per il corretto smaltimento dei rifiuti".