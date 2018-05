Brancaccio, provano a rubare rame: attraversati da una scarica da 20 mila volt

Attraversati da una scarica elettrica da 20 mila volt. Due uomini sono stati ricoverati ieri sera in ospedale per essere rimasti folgorati mentre cercavano di rubare del rame da una cabina Enel a Brancaccio. Qualche automobilista, passando per via Ingham intorno alle 22, ha notato qualcosa di strano e ha subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e ai soccorritori del 118.

I due feriti sono stati portati al pronto soccorso, dove si trovano tuttora piantonati dagli agenti di polizia, con ferite e ustioni sparse su tutto il corpo. Si tratta di un palermitano di 42 anni e di un ghanese di 36. Il primo è stato ricoverato al Policlinico mentre il secondo, le cui condizioni destano maggiori preoccupazioni, si trova al Civico con delle gravi lesioni alle gambe.

Entrambi sono in stato di arresto e resteranno sotto monitoraggio nelle area semi intensiva sino a quando non sarà possibile scogliere la prognosi. In via Ingham questa mattina sono intervenuti i tecnici Enel insieme ai poliziotti della Scientifica per ricostruire la dinamica dell'accaduto, verificare le condizioni della cabina e ripristinare il servizio.

Lo scorso marzo un uomo di 36 anni ha perso la vita mentre cercava insieme ad altre due persone di portare via il rame da un cementificio Tragedia al Cep, folgorato da una scarica elettrica: morto Alessandro Damasco

che si trova all'angolo tra via Parrini e fondo Gallo (l'ex Sicomed), a Cruillas. Dopo essere rimasto folgorato è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Cervello, ma nonostante i tentativi dell'equipe medica di salvarlo per lui non c'è stato nulla da fare.