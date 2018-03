Zona Politeama, ruba una radio e un amplificatore da un'auto e fugge: preso

Davide Tinnirello, pregiudicato palermitano 33enne, ieri sera è finito in arresto per furto aggravato. Intorno alle 23, la polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza durante la quale veniva segnalata la presenza di un uomo, intento ad armeggiare all’interno di una vettura in sosta, in via Michele del Bono, zona Politeama. L'uomo dopo aver asportato un’autoradio ed un amplificatore è scappato a bordo di una Fiat Punto nera con delle fiamme color rosso disegnate sulle fiancate.

Una volante del commissariato Brancaccio si è recata sul posto e l'ha individuata e fermata mentre stava percorrendo via Messina Marine. All’interno del portabagagli, oltre a cacciavite, pinze ed altri arnesi atti allo scasso, gli agenti hanno trovato un’autoradio ed un amplificatore, sulla cui provenienza l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Incalzato dagli agenti e davanti all’evidenza dei fatti, Tinnirello ha poi confessato. E' stato quindi arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura.