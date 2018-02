Stazione, sorpresi mentre rubano il portafoglio ad un turista: arrestati

In due si sono avvicinati ad un turista mentre stava salendo su un autobus di linea in partenza dalla stazione, hanno aperto la sua borsa a tracolla e gli hanno rubato il portafoglio senza che se ne accorgesse. Gli agenti della Polfer però li hanno visti, bloccati e arrestati. Gaetano La Licata, 38 anni, e Antonino Tamburello, 44 anni, entrambi palermitani pregiudicati, dovranno rispondere del reato di furto con destrezza, aggravato ed in concorso tra loro.

Il turista vittima del borseggio è un ungherese di 68 anni, in vacanza in città con la moglie. Non si era accorto di nulla fino a quando gli agenti della polizia ferroviaria non sono intervenuti. All'interno del portafoglio aveva una bella somma. Grazie all'intervento della Polfer la coppia potrà continuare serenamante il viaggio.