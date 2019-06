Piazza Giulio Cesare, ruba il portafogli a turista tedesco sul bus: arrestato

Ha adocchiato la sua vittima, un turista tedesco, alla fermata dei bus in piazza Giulio Cesare. Lo ha seguito a bordo del mezzo sul quale l'uomo è salito, gli ha rubato il portafogli ed è sceso velocemente. Gli agenti della polizia ferroviaria che presidiavano la zona hanno riconosciuto Carlo Ferrante, palermitano 44enne, autore in passato di altri borseggi compiuti proprio in zona Stazione, e sono immediatamente intervenuti. Quando hanno bloccato il 44enne aveva ancora in mano il portafogli rubato al turista senza che quest'ultimo se ne accorgesse.

Ferrante è stato arrestato. La vittima del furto ha scoperto di essere stato derubato solo quando - arrivato vicino alle Catacombe - è stato rintracciato dagli agenti che gli hanno riconsegnato il portafogli. In corso ulteriori indagini per risalire all’identità di eventuali complici dell’autore del furto.

Sempre gli agenti della Polfer, nel corso di ulteriori controlli all’interno della Stazione Centrale, hanno denunciato un pregiudicato palermitano di 54 anni, sorpreso vicino alla biglietteria con due coltelli nascisti dentro la borsa a tracolla. Denunciato anche un tunisino di 30 anni che si aggirava nell’area deposito locomotive di via Brancaccio con una chiave inglese, una lampada, un paio di guanti e altri arnesi atti allo scasso nascosti nello zaino. "Era pronto - spiega dalla Questura - a utilizzarli per tranciare i cavi di rame che si trovavano nei locomotori in disuso".

Infine nei giorni scorsi gli agenti di polizia in collaborazione con il personale delle ferrovie dello Stato hanno sono riusciuti a recuperare una borsa piena di soldi di proprietà di una giovane donna che, scesa dall’Intercity notte proveniente da Milano, l'aveva dimenticata a bordo. "Il convoglio - fa sapere la polizia - è stato ispezionato e la borsa con all’interno il suo contenuto è stata trovata e restituita alla viaggiatrice che ha ringraziato gli agenti per la celerità dell’intervento e per l’assistenza ricevuta".