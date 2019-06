Il furto di pistole nella caserma dei vigili di Terrasini, sospeso il comandante

Sospeso per dieci settimane il comandante della polizia municipale di Terrasini dopo il furto di cinque pistole custodite in caserma. Questa la sanzione disciplinare pattuita tra Matteo Maniaci e l’amministrazione comunale per l’episodio risalente a dicembre 2018. Dopo aver già scontato una prima tranche di un mese della sospensione, a partire dal 14 maggio, il comandante andrà in riposo forzato dal 17 luglio al 24 agosto. "Una scelta dettata - spiega a PalermoToday - il segretario generale Cristoforo Ricupati - dalla necessità di non paralizzare l’attività della polizia municipale.

Il presunto furto è stato messo a segno in una notte, nella caserma di via Papa Giovanni XXIII, dove i ladri avrebbero segato le grate messe a protezione delle finestre che si trovano nella parte posteriore dell’edificio. Cinque le pistole d’ordinanza sparite, insieme alle munizioni e ad alcuni computer. Quelle del comandante e dell’ispettore Salvatore Cucchiara erano state riposte in un cassetto dentro cui c’era anche la chiave della cassaforte dov'erano custodite le altre tre (e non due come appreso in un primo momento). Un episodio dai contorni ancora misteriosi sul quale tuttora indagano i carabinieri.

Oltre alla sospensione il comandante Maniaci, assistito dall’avvocato Stefania Calandra, si è visto decurtare il 100% dello stipendio per i primi dieci giorni e del 50% per il restante periodo definito nell’accordo sottoscritto con l’Amministrazione. Un provvedimento reso necessario in virtù della contestazione mossa sull’abbandono della sua arma con relativo munizionamento e sulla violazione dei doveri di vigilanza. La sospensione avrà delle ricadute, per il 61enne capo dei vigili originario di Capaci, relativamente ai termini per il pensionamento e sulla tredicesima.