Serratura rotta a colpi di mazza, furto negli uffici comunali di Palazzo Magnisi

Un furto è stato messo a segno la notte scorsa a Palazzo Magnisi, in via Fratelli Orlando, una delle sedi del settore Servizi socio-assistenziali del Comune. I ladri hanno divelto la serratura del portone d’ingresso a colpi di mazza, hanno raggiunto il secondo piano e hanno portato via alcuni computer e un videoproiettore. Sono stati i custodi ad accorgersi del furto. Indagano i carabinieri

Il sindaco Leoluca Orlando lo ha definito "un atto incivile, che danneggia il lavoro di uffici che si prendono cura delle persone, soprattutto di quelle più fragili e che più hanno bisogno di assistenza. Un comportamento gravissimo che danneggia l'intera comunità”.