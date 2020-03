Policlinico ancora nel mirino, ladri rubano nel laboratorio d'analisi dei tamponi Coronavirus

Nuova ondata di furti al Policlinico. Dopo i primi due episodi che hanno riguardato la Medicina d’urgenza e la chirurgia plastica, questa notte i ladri sono entrati all’Istituto d’igiene rubando su tre piani diversi. Poi, non contenti, sono entrati anche nel piano cantinato dove si trova il laboratorio regionali in cui vengono effettuate le analisi sui tamponi per i casi sospetti di Coronavirus. Dopo essersi accorti dell’accaduto medici e infermieri hanno controllato anche armadietti per verificare cosa fosse “sparito”.

Il terzo furto in ospedale in pochi giorni (il quarto se si considera anche l’episodio del distributore automatico) inizia a mettere in allarme i sanitari. "Il Policlinico - dice un medico in servizio nel nosocomio - è chiaramente nel mirino E' una cosa indegna. Noi lavoriamo per tutti, rischiamo ogni giorno. Siamo ogni giorno esposti al pericolo. Lo facciamo perché è nostro dovere, perché abbiamo scelto di essere al servizio della comunità e veniamo ripagati cosi? In questo momento poi... Combattiamo una guerra, quando arriverà il peggio saremo in prima linea. E ci rubate i vestiti?”.

Anche i colleghi nei giorni precedenti non hanno nascosto la loro amarezza per questi furti che danneggiano una categoria, quella dei sanitari, impegnata nell’emergenza. "Qualche mese - aggiunge il medico - fa ci rubavano la benzina dalle moto lasciandoci a piedi. Le denunce sono state inutili. Tu sapevi che se venivi in moto a fare la notte, l'indomani dovevi spingere”. Una volta constatato l’accaduto dall’ospedale è partita una richiesta d’intervento alle forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Da lunedì ad oggi sono stati registrati numerosi casi. I ladri non hanno risparmiato niente e nessuno portando via materiale didattico e computer da scuole elementari e asili nido, merce e attrezzature da un’azienda che commercia pallet, mega schermi e integratori da una palestra in provincia. L’ultimo in ordine cronologico quello a un centro benessere in pieno centro storico, a Palermo, dove un giovane avrebbe preso di mira la sala all’ingresso aperta h24 in cui si trovano alcuni distributori automatici.