Rompe vetro per rubare in una scuola, residente chiama polizia e lo fa arrestare

Sventato un forto notturno all'interno dell'istituto alberghiero Paolo Borsellino di piazza Bellissima, a Pallavicino. In manette un quarantenne, inchiodato dall'intervento dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che proprio in questo periodo di forzata e prolungata assenza scolastica, monitorano con ancor più frequenza gli istituti palermitani proprio per prevenire eventuali incursioni. Giuseppe Mesia Giuseppe, pregiudicato di Pallavicino, è stato arrestato in flagranza di reato, anche per merito di un cittadino che ha comunicato al Numero Unico di Emergenza della polizia di aver sentito nel cuore della notte il rumore di un vetro rotto proveniente dal caseggiato della scuola.

"Gli agenti, pertanto - raccontano dalla questura - si sono avvicinati all'istituto alberghiero proprio quando Mesia stava uscendo da una finestra con un sacco sulle spalle. Il ladro, notata la presenza dei poliziotti ha tentato di sfuggire alla cattura, scavalcando il muro di cinta della scuola e abbandonando il sacco, al cui interno c'era uno scalpello, strumento usato presumibilmente per forzare alcune porte interne". Inutile il tentativo di fuga. Il quarantenne è stato bloccato a arrestato.

Mesia, da alcuni mesi, era inoltre gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che gli vietava - sulla carta - anche di non uscire da casa dalle 20 alle 7. Davanti al giudice dovrà adesso rispondere anche di questa violazione. Il malvivente è stato anche sanzionato per la violazione delle misure di contenimento previste in relazione alla pandemia da Covid-19. E’ al vaglio dei poliziotti la possibilità che Mesia si sia reso autore anche di altri analoghi episodi nei giorni scorsi.