Ruba alcolici e viene arrestato, poi si sente male ma scappa dall'ambulanza: preso

Ruba alcolici e viene arrestato, poi si sente male ma scappa dall'ambulanza. Protagonista della rocambolesca vicenda è Roberto Lo Coco Cipollina, palermitano di 23 anni senza fissa dimora. Tutto comincia ieri pomeriggio, intorno alle 15, in un negozio di via Trabia, in centro. I dipendenti dell'attività hanno notato il giovane rubare delle bottiglie di super alcolici e hanno chiamato la polizia.

Il malvivente era quasi riuscito a divincolarsi dalla presa dei dipendenti, che nell'attesa degli agenti hanno tentato di bloccarlo, e a tentare di scappare quando è stato ammanettato dai poliziotti e portato in Questura dove, in serata, ha accusato il malore. Da qui l'intervento dei sanitari del 118 e il viaggio in ambulanza fino al Civico. Una volta raggiunta la meta il ventitreenne ha aperto il portellone ed è scappato in direzione di via Tricomi. Dopo pochi metri è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Ora, oltre al reato di rapina impropria, dovrà rispondere anche di evasione.