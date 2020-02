Via Marchese di Roccaforte, forzano la porta di un negozio e rubano due smartphone

Furto in un negozio di telefonia. I ladri sono entrati nella notte tra giovedì e venerdì nell’attività Wind 3 Store di via Marchese di Roccaforte, in zona Libertà, portando via due smartphone del valore commerciale complessivo di oltre 1.200 euro. Ad accorgersene è stato il responsabile del punto vendita intorno alle 2 dopo aver ricevuto un avviso di allarme sul suo cellulare.

Gli agenti delle volanti intervenuti hanno notato che la porta d’ingresso in vetro e metallo era stata forzata. Terminato un primo sopralluogo per verificare le conseguenze dell’incursione notturna, all’appello mancavano solo i due smartphone. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i malviventi all’opera e la loro fuga.

A maggio scorso i carabinieri hanno arrestato una banda di giovani accusati di un furto da 25 mila euro nel vicino negozio di telefonia della Tim. La notte stessa i militari del Nucleo radiomobile hanno sorpreso un 29enne, un diciottenne e un diciassettenne che avrebbero utilizzato due grosse leve di ferro per mandare in frantumi la vetrina e portare via 24 dispositivi elettronici poi recuperati e restituiti al legittimo proprietario.