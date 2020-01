Furto al negozio Leone di via Marchese Ugo: rubati soldi, borse e vestiti

Rubati abiti, accessori e contanti in un negozio di via Marchese Ugo. I ladri sono entrati nel "temporary outlet" Leone, in zona Libertà, portando via merce e circa mille euro che erano custoditi nel registratore di cassa. Dopo essersi accorto che qualcuno aveva fatto razzia nella sua attività, il titolare ha chiamato la polizia che ieri pomeriggio è intervenuta con il personale della Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione i ladri potrebbero essere entrati nella notte tra sabato e domenica. Avrebbero sollevato la saracinesca e avrebbero forzato la serratura così da intrufolarsi all'interno e agire lontano da occhi indisturbati. Poi la fuga, lasciando però qualche traccia del loro passaggio. Il personale della Scientifica ha infatti eseguito ai rilievi sulla porta sulla quale sono state rinvenute alcune impronte digitali.

Rispetto agli ultimi colpi i ladri avrebbero preferito una tecnica meno plateale ma altrettanto efficace rispetto a quelle utilizzata, per esempio, al negozio Visiona di via Enrico Parisi. Per entrare e rubare merce e contanti i banditi, in quell’occasione, sono entrati in azione nella notte e hanno infranto una vetrina spessa circa 3 centimetri.