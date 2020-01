Brancaccio, trovata motoape rubata in un deposito della Rap: denunciato diciottenne

Trovata una motoape rubata alla Rap e utilizzata per fare traslochi. La polizia ha denunciato ieri pomeriggio a Brancaccio un diciottenne per il reato di ricettazione. Il giovane è stato sorpreso dalle parti di corso dei Mille a bordo di un mezzo a tre ruote con una livrea simile a quella adottata dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città.

Una pattuglia del commissariato Brancaccio stava pattugliando la zona quando ha notato una motoape piena di mobiletti, tavolini e altri arredi. Durante un primo controllo il giovane ha riferito di aver acquistato il mezzo da un privato. Gli accertamenti sul numero di telaio ne hanno però chiarito la reale provenienza: era stato rubato dal deposito di via Ingham della Rap.

La motoape è stata quindi sequestrata e restituita alla Rap che ha ringraziato la polizia per aver ritrovato uno dei vari mezzi che si erano “volatilizzati” nel nulla. Nel mese di dicembre scorso sarebbero almeno tre i furti registrati tra i due depositi della società. A dicembre 2018 era già capitato un episodio simile. In quell'occasione furono rubate 4 motoape all’ex municipalizzata dalla sede operativa di via Armida, a Mondello.