Colpo all'ex Chimica Arenella, furto di merce sequestrata nei magazzini dei vigili

Furto in un magazzino della polizia municipale. Il colpo è stato messo a segno in alcuni locali dell’ex Chimica Arenella di via Monsignor Pottino, utilizzati dal corpo dei vigili urbani per custodire la merce sequestrata nel tempo durante le attività di controllo. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato praticato un foro nel muro perimetrale dell’immobile in maniera tale da accedere all’area.

Quindi i ladri si sarebbero arrampicati per poi calarsi dentro ai magazzini e portare via un po’ di tutto. All'interno del deposito c’erano rastrelliere, ombrelloni, sedie, banchi, tavoli ma anche tanti altri prodotti. Roba perlopiù riconducibile a sequestri amministrativi cui si aggiungono altri oggetti relativi a sequestri penali.

Ancora da stabilire l’entità del bottino la cui quantificazione sarà definita al termine i riscontri sull’inventario della polizia municipale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica della polizia per effettuare i rilievi, scortati da i vigili del fuoco a causa delle condizioni precarie delle strutture. Pare che l'area in questione non sia dotata di alcun sistema di videosorveglianza.

Nell’ex Chimica Arenella, circa 10 anni fa, si registrò un incendio che danneggiò gli edifici e un archivio. Poi ancora, nel 2016, un incendio divampato a Monte Pellegrino scatenò l'allarme perché le fiamme rischiavano raggiungere i rifiuti sparsi tra i padiglioni. Negli anni l’Amministrazione, studiando progetti e cercando risorse, ha provato (senza successo) a dare una seconda vita all’ex stabilimento industriale di proprietà tedesca che fino agli anni Quaranta produceva acido solforico e citrico.