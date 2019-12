Via Libertà, colpo da Louis Vuitton: spaccano la vetrina a mazzate e rubano borse e abiti

La “banda delle mazzate” torna colpire in via Libertá. A finire nel mirino dei ladri questa volta è stata la boutique di lusso Louis Vuitton. Ad accorgersene sono stati i dipendenti questa mattina, all’apertura del negozio. Portati via accessori, borse e capi d'abbigliamento per migliaia di euro, anche se il bottino è ancora da quantificare con precisione.

Secondo una prima ricostruzione la banda di ladri, armata di pesanti mazze, ha spaccato una delle vetrine creando un foro della grandezza necessaria per entrare e fare razzia nel negozio. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Il colpo di questa notte è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi registrati in centro nel corso del 2019.

Gallery