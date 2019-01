Sorpreso mentre ruba duemila euro di liquori dal supermercato: arrestato

Un furto da migliaia di euro al supermercato. Un palermitano di 62 anni è stato arrestato nel primo pomeriggio di martedì (22 gennaio 2019) dai carabinieri di Genova. In azione un equipaggio del Nucleo Radiomobile che è intervenuto all'interno della Coop in corso Europa a Quarto dove due persone avevano asportato dagli scaffali dieci bottiglie di liquori per un importo complessivo di 170 euro.

I fermati sono stati identificati. Oltre al palermitano (C.B. le sue iniziali) è finito nei guai anche il complice, un napoletano di 60 anni, abitante Sanremo. I due uomini, rispettivamente sottoposti alla misura dell'obbligo della presentazione giornaliera e alla misura dell'avviso orale (entrambi con precedenti) sono stati perquisiti e trovati in possesso di un mazzo di chiavi, poi risultato essere di un loro mezzo, parcheggiato all'esterno del supermercato. I due facevano la spola tra parcheggio e magazzino.

Perquisita la loro auto, i carabinieri hanno scoperto nel vano portabagagli 1.200 euro di merce varia, soprattutto liquori, risultata asportata in più riprese dal quel supermercato, quindi la merce è stata recuperata e restituita. Inoltre sono stati trovati altri mille euro di refurtiva, rubata da altri supermercati ancora da individuare. I due fermati sono stati arrestati per concorso in furto aggravato e furto aggravato.