Vetrina in frantumi, furto notturno da Visiona: rubati vestiti e accessori

A un mese dall’ultimo tentativo ci hanno riprovato e questa volta ci sono anche riusciti. Una banda di ladri è riuscita ad entrare e a rubare stanotte all’interno del negozio di abbigliamento Visiona di via Enrico Parisi, traversa di via Libertà, portando via merce per un valore complessivo ancora da quantificare.

Secondo una prima ricostruzione i ladri (almeno 3) hanno divelto il telaio in metallo di uno degli ingressi e mandato in frantumi una vetrina spessa quasi 3 centimetri. Noncuranti delle telecamere per via dei passamontagna che indossavano, hanno rubato vestiti e accessori e si sono dileguati nel buio della notte.

Sembrerebbe che per la fuga abbiano utilizzato una grossa auto di colore nero, forse un Suv, il cui passaggio è stato però immortalato da alcune telecamere. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli stessi dipendenti che hanno lanciato l’allarme al 113. In via Enrico Parisi sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale della Scientifica per acquisire le immagini della videosorveglianza interna ed effettuare i rilievi sul vetro rimasto intatto e sul quale sarebbero state trovate delle impronte digitali.



