Scorribanda notturna nella sede dell'Irsap, arrestati 5 ladri

In cinque ai domiciliari dopo una scorribanda notturna nella sede dell'Irsap. Gli edifici del centro direzionale a Bancaccio nuovamente presi di mira dai ladri. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì quando gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono recati in via Enrico Ferruzza, dove erano stati segnalati movimenti sospetti.

"Gli equipaggi intervenuti dopo aver circondato la struttura hanno inibito qualsiasi via di fuga - dicono dalla questura - e hanno fatto accesso alla ricerca dei ladri. Dopo qualche istante, due uomini sono usciti allo scoperto ed alla vista dei poliziotti hanno tentato una precipitosa fuga, scavalcando alcuni muretti ed un cancello, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati e tratti in arresto. Gli agenti hanno a quel punto perlustrato l’intera area riuscendo ad individuare altre tre persone che avevano tentato, insieme con gli altri due fermati pochi istanti prima, di rubare lastre d’acciaio e di rame". Tutti e cinque sono stati portati negli ufficio della questura per gli accertamenti di rito: sono finiti ai domiciliari in attesa di giudizio.