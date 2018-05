Ruba in hotel durante convegno, le telecamere lo incastrano: preso palermitano

Pensava di averla fatta franca ma a incastrarlo sono state le telecamere. Un palermitano di 52 anni - conosciuto in Umbria come il "Siciliano" - con precedenti alle spallle è stato arrestato dopo il furto avvenuto all’interno di un albergo, ai danni dei partecipanti ad un convegno. E' successo a Terni. L’uomo (E.S. le iniziali) nel tardo pomeriggio di ieri, con un espediente all’interno è riuscito a entrare in un hotel cittadino dove si stava svolgendo un convegno e di soppiatto si è intrufolato nel guardaroba dove erano sistemati gli effetti personali dei seminaristi. Dopo aver racimolato un bel bottino, un notebook ed un portafoglio pieno di soldi, era riuscito ad allontanarsi dall'hotel senza dare nell’occhio.

Ma i carabinieri - intervenuti sul posto su richiesta del personale dell’albergo che aveva fiutato qualcosa - lo ha immediatamente identificato dalla visione delle immagini del sistema interno di videosorveglianza. Il ladro era infatti un uomo noto nell’ambiente della microcriminalità ternana con il soprannome “Il Siciliano”. I militari, conoscendo bene le sue abitudini, si sono subito diretti verso la stazione ferroviaria insieme ai poliziotti. Il palermitano - vistosi ormai braccato - si è spontaneamente consegnato alle forze dell'ordine.

Portato in caserma l'uomo è stato quindi arrestato. Dopo la notte passata in una delle camere di sicurezza del comando di Terni, è stato portato in tribunale all’udienza per direttissima nel corso della quale il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il palermitano l’obbligo di firma in attesa dell’esito del processo.