Entrano in un garage e rubano tutto, arrestati 4 palermitani ad Altofonte

Si erano intrufolati in un garage di Altofonte per rubare di tutto ma i loro piani sono andati in fumo a causa dell'intervento di due carabinieri che, liberi dal servizio, li hanno intercettati, pedinati e bloccati. A finire in manette sono stati quattro palermitani, tutti palermitani e accusati di furto aggravato in concorso. Si tratta di Nicola Spinnato, 46 anni, Andrea Colombo (28), Luca Castiglia (26) e Vincenzo Oliva (24).

E' successo nella notte tra giovedì e venerdì: i quattro sono entrati all’interno di un garage privato ed erano riusciti a caricare un Piaggio Porter, che era lì custodito, con tutti gli attrezzi agricoli e i prodotti alimentari presenti. Più precisamente i palermitani avevano "prelevato" due scale, sei motoseghe, tre decespugliatori, un paio di forbici elettriche da potatura, nonché 30 litri di olio d’oliva, 5 brick di vino e un cartone di uova fresche.

Ma il furto si è consumato sotto gli occhi di due carabinieri liberi dal servizio che hanno immediatamente allertato la centrale operativa e dato indicazioni precise per intercettare i ladri e bloccarli. In pochi minuti i palermitani sono stati circondati da quattro gazzelle dell’Arma di Monreale. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire gli “attrezzi del mestiere”, ovvero 497 chiavi alterate, un cilindretto da serratura e un cilindretto per l’accensione dei veicoli Fiat. L’intera refurtiva, dopo gli accertamenti di rito, è stata immediatamente restituita al proprietario.

I quattro inizialmente sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza. Poi il giudice ha convalidato gli arresti e condannato Oliva, Spinnato e Colombo alla pena di due anni di reclusione (in carcere per i primi due e ai domiciliari per il terzo) e 700 euro di multa, mentre ha condannato (pena sospesa) Castiglia a un anno 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 700 euro di multa.

