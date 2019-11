Ruba un furgone poi si schianta contro un'auto dei carabinieri: arrestato palermitano

Ieri mattina, intorno alle 10.30, ha rubato un furgone regolarmente parcheggiato a bordo strada a Buseto Palizzolo, nel Trapanese. Poi poco dopo, verso le 11, si è schiantato contro un'auto dei carabinieri sulla strada statale 187, all'altezza del commissariato di polizia. Non contento è sceso dal mezzo, un autocarro Iveco di colore bianco, ancora in movimento e pieno di materiale termoidraulico all'interno e ha tentato la fuga in contrada Bocca della Carrubba dove, dopo aver scavalcato le recinzioni di alcuni condomini, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Alla fine però, dopo circa 20 minuti di ricerche, il malvivente è stato raggiunto, identificato e arrestato in mezzo ai cespugli di via Nino Tesoriere, a Balata di Baida. A finire in manette Emanuele Cacioppo, ventunenne disoccupato di Palermo, con numerosi precedenti di polizia: dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di veicolo militare oltre ad essere condannato al pagamento per numerose infrazioni commesse al Codice della strada, tra cui guida pericoloso e senza essere in possesso della patente.

A chiamare i militari e far scattare le ricerche del mezzo rubato la vittima del furto. La centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Alcamo ha immediatamente allertato immediatamente le pattuglie presenti sul territorio e predisposto un capillare controllo delle principali vie per cercare di rintracciare il malvivente in fuga, incrociato poi da una pattuglia della stazione dei carabinieri di Castellammare del Golfo impiegata nella "rete” della Compagnia di Alcamo. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno deciso di superare l'autocarro per passargli davanti e intimargli l’alt. Poi lo scontro, la fuga a piedi e infine l'arresto.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane palermitano in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina, mentre il mezzo rubato e la refurtiva che conteneva sono stati restituiti al legittimo proprietario.





