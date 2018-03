Corso Tukory, rubato furgone Amat che trasportava segnaletica stradale

Rubato un furgone dell’Amat in corso Tukory. Il furto è avvenuto questa mattina, non lontano dalla Porta Sant’Agata. Il mezzo utilizzato per trasportare segnaletica stradale era parcheggiato. Al loro rientro da un servizio i dipendenti della società partecipata, che si occupa in città della mobilità e del trasporto pubblico, non hanno più visto il furgone e hanno lanciato l’allarme al 112. Sull’episodio indagano i carabinieri.