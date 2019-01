Da 9 anni rubava la luce grazie a un interruttore automatico: arrestato

Da ben nove anni non aveva un regolare contratto di fornitura elettrica e si alimentava a scrocco. I carabinieri a Ciminna hanno arrestato un uomo (F.O. le sue iniziali) dopo avere scoperto un allaccio diretto alla rete elettrica, realizzata mediante l’utilizzo di un interruttore magnetotermico, detto impropriamente "interruttore automatico" per eludere eventuali controlli sulla linea. L'uomo è stato arrestato in flagrante.

"Per nove anni - hanno spiegato i carabinieri - aveva alimentato la propria abitazione appropriandosi illecitamente di notevoli quantità di energia elettrica sottratta alla società erogatrice, provocando un elevato danno patrimoniale".

I militari dell'Arma sono entrati in azione con l’ausilio tecnico del personale della società E-Distribuzione. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale Monocratico di Termini Imerese. L'uomo è stato quindi rimesso in libertà in attesa del processo.

E durante un'altra operazione i carabinieri della stazione di Baucina hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica un'altra persona (G.B. le sue iniziali). Dagli accertamenti è emerso che per alimentare il proprio appartamento, dotato di vari elettrodomestici nonché di due stufe elettriche ad alto potenziale, aveva realizzato un allaccio abusivo, sottraendo l’energia elettrica dal misuratore installato per l’illuminazione delle aree condominiali.