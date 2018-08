Zen 2, case allacciate abusivamente: denunciate cinque donne e tre uomini

Otto persone sono state deferite in stato di libertà per furto di energia elettrica nel quartiere Zen 2. E' questo il bilancio dell'operazione messa a segno dai carabinieri della stazione San Filippo Neri. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato nell’ambito di mirati servizi predisposti dalla compagnia San Lorenzo. Ad essere denunciate sono state cinque donne e tre uomini: "Tutti e otto - hanno spiegato dal comando dei carabinieri - avevano allacciato abusivamente alla rete elettrica le loro abitazioni in via Rocky Marciano".