Boom di furti dei coperchi metallici delle cassette Enel: "Attenzione ai rischi"

Da qualche settimana sono ormai diversi a Palermo i furti di coperchi metallici delle cassette stradali che consentono di distribuire capillarmente l'energia elettrica ai clienti. L'allarme viene lanciato dall'Enel. "Grazie alle segnalazioni delle forze dell'ordine e di attenti cittadini - si legge in una nota - i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sono più volte intervenuti, in questi giorni, per mettere tempestivamente in sicurezza gli impianti oggetto di furto. La rimozione del coperchio metallico della cassetta stradale crea infatti una potenziale situazione di pericolo in caso di contatto con l’impianto".

Per tale ragione, nel caso in cui si verificassero ulteriori furti o manomissioni, E-Distribuzione raccomanda ai cittadini di non avvicinarsi e di non toccare per alcun motivo la cassetta stradale, ma di segnalare subito tale situazione contattando il centro operativo dell'azienda, chiamando il numero verde 803500 e le forze dell'ordine. "Sarà cura di E-Distribuzione - conclude la nota - inviare al più presto una squadra di pronto intervento per mettere in sicurezza l'impianto".