Ruba alla Coop merce per 150 euro: arrestato pluripregiudicato palermitano in Liguria

Un palermitano pluripregiudicato è stato arrestato ieri mattina a Finale Ligure. Si tratta di un sessantenne. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri al supermercato "Coop" dopo essersi impossessato di merce per circa 150 euro. I carabinieri sono intervenuti mentre il palermitano era "all'opera" e lo hanno arrestato in flagranza. Il sessantenne è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza prevista questa mattina nel tribunale di Savona.