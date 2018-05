Sperone, banda del buco in azione in via Diaz: svaligiata la cassaforte di un Conad

Banda del buco in azione allo Sperone nella notte. Messo a segno un colpo ai danni del supermercato Conad di via Armando Diaz. Dalle prime ore della mattina si trovano sul posto agenti di polizia e uomini della scientifica per effettuare i rilievi.

Secondo le prime informazioni pare che i malviventi si siano aperti un varco sul muro dall'adiacente pizzeria per entrare poi all'interno del supermercato. Quindi avrebbero svaligiato la cassaforte portando via un ingente bottino, che ancora è da quantificare. (Articolo in aggiornamento)