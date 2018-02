Banda del buco in azione al Conad, cassaforte svuotata: bottino 20 mila euro

Banda del buco in azione nella notte, svuotata la cassaforte del Conad. Un gruppetto di ladri si è intrufolato nel punto vendita di via Oliveri Mandalà, a Cruillas, riuscendo a portare via l’incasso del weekend. Secondo le prime informazioni il bottino, relativo sia al supermercato che al negozio adiacente Bimbo Store, ammonterebbe a circa 20 mila euro.

La cifra potrebbe "lievitare" non appena i direttori dei due negozi, che condividono la cassaforte ma hanno conti separati, termineranno gli accertamenti. Il furto sarebbe stato ripreso interamente dalle telecamere della videosorveglianza. Sul posto, oltre alle volanti di polizia, è intervenuto il personale della Scientifica per acquisire le immagini ed effettuare i rilievi a caccia di impronte digitali o altre tracce biologiche.