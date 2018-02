L'allarme non funziona, entrano nella scuola De Gasperi e rubano pc e lavagne

Nuovo raid nella scuola De Gasperi, l'istituto che si trova vicino allo stadio, tra via Croce Rossa e viale Del Fante. Qualcuno, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, si è introdotto nella sede ed ha portato via almeno quindici computer portatili e alcune lavagne elettroniche. Giovedì scorso la scuola aveva subito un altro raid durante il quale l'allarme era stato danneggiato. La polizia indaga per trovare i responsabili del furto. Non si esclude che i due episodi siano collegati.

Non è la prima volta che l'istituto subisce furti. Dal 2012, anno in cui il custode è andato in pensione, al 2015 sono state diverse le incursioni vandaliche. La situazione, ad un certo punto, è diventata così insostenibile che la preside dell'istituto, Maria Giovanna Granata, ha deciso di consegnare simbolicamente le chiavi della scuola al sindaco.