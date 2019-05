Furto tra i banchi della chiesa, rubato zainetto a una fedele: dopo la messa arriva la polizia

Quello di domenica scorsa è un furto di quelli che non ti aspetti: in un edificio sacro, al termine di una messa, fra i banchi destinati ai fedeli. E’ accaduto in via dei Quartieri, nella chiesa San Vincenzo de’ Paoli, dove la polizia è arrivata intorno alle 11.30. A chiedere l’intervento una giovane che improvvisamente si è resa conto di non trovare più il proprio zainetto. E con esso una cospicua somma di denaro.

La ragazza, 23 anni, aveva assistito a una delle funzioni religiose della mattina di padre Calogero. Ha raccontato di essere entrata in chiesa e di avere poggiato lo zaino, accorgendosi poco dopo che qualcuno l'aveva portato via. Disperata per l’accaduto la giovane ha potuto solo sporgere denuncia, nella speranza che il responsabile venga colto dai rimorsi e decida di restituire il maltolto.