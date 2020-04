Politeama, forzano la porta e rubano i cellulari in esposizione: furto al centro Tim

Furto al centro Tim in zona Politeama. I ladri sono entrati nella notte all'interno del punto vendita di piazza Castelnuovo riuscendo a portare via una decina di smartphone messi in esposizione tra vetrina e scaffali. Approfittando del buio e della desolazione dovuta all'emergenza sanitaria del virus, "protetti" dalle barriere del vicino cantiere, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e si sono intrufolati nel negozio.

L'effrazione ha fatto scattare l'allarme e qualche minuto dopo sono intervenuti i carabinieri, ma i banditi erano già scappati con il bottino. I militari hanno eseguito i rilievi e acquisito nelle prime ore del mattino le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato tutta la scena o comunque qualche dettaglio utile per risalire all'identità dei responsabili.

Alla fine del 2018, nella stessa zona, era stata registrata una lunga scia di furti con un bottino complessivo di circa 40 mila euro. I ladri, riparati da occhi indiscreti grazie al muro metallico che delimita il cantiere dell'anello ferroviario, in poche settimane avevano "visitato" gioiellerie, cioccolaterie, negozi di telefonia e altro ancora.