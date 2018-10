Rubati incassi pass zone blu, svuotata la cassaforte all’ottava circoscrizione

Sono riusciti a intrufolarsi all’ottava circoscrizione, a forzare la cassaforte e rubare gli incassi dei pass per le zone blu: 2 mila euro. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte nei locali di via Fileti, nella zona di via Ammiraglio Rizzo, più precisamente nella postazione anagrafica che si trova all'interno del padiglione F. Non sono state "visitate" le stanze dove si trova l'ufficio del presidente e l'aula consiliare.

A denunciare l’accaduto sono stati i responsabili degli uffici di via Fileti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Libertà e della Scientifica. I rilievi effettuati, però, hanno dato esito negativo: nessuna impronta digitale. I ladri sono entrati a colpo sicuro, dopo aver disattivato l'allarme e utilizzando evidentemente dei guanti per non lasciare tracce.

Dettagli che lascerebbero intendere che i ladri si siano mossi dopo un’attenta pianificazione del furto. Non è stato ancora possibile escludere l’ipotesi secondo cui un basista potrebbe aver fornito informazioni utili per il colpo. "Non è il primo episodio di furto - dice a PalermoToday il presidente dell'ottava circoscrizione, Marco Frasca Polara - che viene registrato in via Fileti, ma in passato sono entrati anche solamente per atti vandalici".